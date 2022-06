6 idee geniali per un appartamento sorprendente

Il grande spazio della camera da letto è stato suddiviso in modo da poter ricavare la sala da bagno in linea con lo stesso stile delle altre stanze. Gli elementi principali di entrambi gli spazi restano il parquet pregiato dalle tonalità chiare, la parete in pietra e il mobilio bianco. Elementi di continuità che garantiscono armonia tra gli ambienti. A dividere le due stanze una discreta porta scorrevole che non sottrae spazio a nessuno dei due ambienti.