Top 5 della settimana: passione e ristrutturazioni

Come ogni domenica che si rispetti, eccoci con il nostro consueto appuntamento con la Top5: i cinque Libri delle Idee che vi sono piaciuti di più nel corso di questa settimana. In questo modo, se vi siete persi qualcosa o, semplicemente, volete riguardarvi un articolo che vi è particolarmente piaciuto, noi vi diamo l'occasione di farlo. Vi diamo una piccola anticipazione prima di iniziare con le fotografie e la conseguente descrizione: in questi sette giorni avete amato moltissimo i progetti di ristrutturazione di varie abitazioni sparse per l'Italia, oltre che consigli per arredare il soggiorno o i monolocali. Insomma, vi siete sbizzarriti e se ne volete sapere di più, vi consigliamo di scorrere le foto e cliccare sui link degli articoli!