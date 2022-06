Cucine moderne dalla forte personalità

Parlando di cucine e cibo, forse vi sarà venuta un po’ di fame: è il momento giusto quindi per introdurre Mango. La modernità di una cucina significa anche tecnologia nei materiali. Il modello presentato unisce praticità, ergonomia e una piacevolezza estetica non indifferente. Infatti, la disposizione degli arredi crea uno spazio interno alla stessa cucina, una soluzione interessante che, come in gioco di ruoli, pone una piccola distanza tra chi si sta prodigando per cucinare e chi è in attesa della prelibata pietanza. Un modello di Arrex Le Cucine.