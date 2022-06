10 case in cui vorresti assolutamente vivere!

Una villa bifamiliare sostenibile è senza dubbio una location ideale in cui trascorrere la quotidianità, soprattutto se si tratta della splendida struttura progettata dall'architetto Filippo Martini. Ampie vetrate aperte sulla campagna circostante e presenti anche all'interno del soggiorno amplificano otticamente lo spazio e diventano un elemento essenziale per la casa. L'impianto, in bio-architettura, risulta completamente in legno, dalle pareti ventilate con doghe in larice a vista al tetto altrettanto ligneo e ventilato.