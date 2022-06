Come progettare il bagno: 4 idee

Il bagno, lo spazio intimo e inviolabile per antonomasia, un ambiente che deve essere progettato per il nostro relax e che può sfruttare bene ogni singolo centimetro a disposizione. Che sia per una doccia veloce prima di uscire o per un’ora che abbiamo deciso di dedicare soltanto a noi, non bisogna sottovalutare la comodità di questo lato della casa. Proprio per questo, oggi, abbiamo deciso di darvi più di qualche semplice idea per il bagno. Nei primi quattro esempi potrete prendere ispirazione per le cabine doccia, le ceramiche, i mobili di design e l’arredamento di questa stanza. Se siete in procinto di cambiare anche i rivestimenti del bagno e ancora non avete bene in mente cosa utilizzare, questo è il posto giusto per prendere ispirazione. Nella seconda parte di questo Libro delle Idee ci dedicheremo al mondo del design e dei lavabi, in un tour che partirà dalle geometrie rigorose, fino ad arrivare a forme morbide e smussate.