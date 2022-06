Prima e dopo: la ristrutturazione di una villa padronale

Eccoci entrare, per vedere come anche gli interni sono stati cambiati e rimessi in sesto. Come possiamo notare, sono stati lasciati elementi come le travi a vista e la capriata situata nel soggiorno dell’appartamento al secondo piano che vogliono dare la sensazione di vivere in un luogo storico, elegante e raffinato. Per riuscire meglio nell'intento, sono state realizzate pareti in pietra a vista, lavorate attraverso una raffinata ricerca estetica.