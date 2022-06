Rinnovare il bagno con un prima e dopo da shock

Una vasca che è un sogno, non trovate? Inserita in modo davvero originale in una panca di legno sembra voler ricreare un centro benessere, per un bagno che diventa un’esperienza da spa! Idee romantiche a parte, il vantaggio pratico di una vasca da bagno pianificata in questo modo non è trascurabile: otterremo così uno spazio ideale dove appoggiare asciugamani, bagnoschiuma, spugne e perché no anche candele!

È doveroso però ricordare la tipologia del legno che forma il piano di legno: stiamo infatti parlando del Kauri, legno fossile vecchio di 50.000 anni,estratto dai letti di fango preistorici delle paludi neozelandesi. Da qui la sua consistenza materica inconfondibile, priva di venature ed il suo alto valore sostenibile: un legno recuperato in tutti i sensi che evita l'abbattimento di nuovi alberi.