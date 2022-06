Spazio, movimento e danza

Cambiamo le leggi della fisica per un attimo, o anche solo il principio di Archimede: un corpo immerso in un liquido diventa un corpo immerso in uno spazio . È questa la sensazione che traspare, armonia dei movimenti nell'amenità di un ambiente che si vede neutro per non contaminare, per lasciarsi soltanto usare.

La sala respira con le ampie vetrate, il comfort è termico ed acustico, i pavimenti possiedono una certa elasticità come i danzatori che si trovano sopra.