Un piccolo appartamento fatto con grande amore

I piccoli appartamenti sono spesso occupati da giovani coppie o da single, alle prime armi con convivenza o appena usciti dal nido dei genitori. Dentro ad un piccolo appartamento si può nascondere un mondo, una realtà che per quanto piccina, è in grado di far sentire a casa chi vive al suo interno. Soprattutto se questo spazio verrà dato in mano ad esperti che riusciranno a tirarne fuori tutto il potenziale, perché avere pochi metri quadrati a disposizione, non significa non poter disporre di una grande casa.

Oggi vogliamo portarvi a Milano e, come avrete capito, vogliamo farvi fare un giro in un appartamento di piccole dimensioni, dove tutto è incastrato in modo perfetto, senza che manchi nulla a chi la casa la deve vivere tutti i giorni. Ci troviamo a pochi passi da Piazza Cinque Giornate in uno stabile degli anni sessanta. Il mini appartamento misura quaranta metri quadri e per arredarlo si è voluto seguire uno stile contemporaneo. Ci troviamo di fronte ad una ristrutturazione radicale, infatti, sia l’impianto elettrico che quello idraulico sono stati completamente riadattati alla nuova suddivisione degli spazi. Un progetto di grande stile, curato dall’Architetto Giovanna Azzarello, che per i lavori ha voluto prima di tutto ispirarsi alla personalità e al tipo di vita che svolge la committente.