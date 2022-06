10 spettacolari tende da sole per giardini e terrazze

Se non avete intenzione di investire troppi soldi o tempo nel progetto di costruire una struttura articolata per una tenda da sole, una buona opzione è quella di installare tre colonne sulla terrazza. Ogni colonna avrà alla sua estremità i ganci necessari per poter fissare una pratica tenda da sole triangolare. Un progetto dal costo accessibile che nulla toglie allo risultato finale di godersi il patio o la terrazza in totale relax. Tra gli elementi non trascurabili c'è poi quello che potrà essere montata e smontata in poco tempo, in base alle necessità.