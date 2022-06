Da un monolocale abbandonato a un appartamento sensazionale

I monolocali sono soluzioni abitative molto pratiche e funzionali per chi ha delle particolari esigenze di studio o di lavoro. Capita spesso che i giovani alle prese con nuove esperienze di studio o di lavoro scelgano questi piccoli appartamenti diversi dalla loro residenza abituale. Anche perché si tratta di categorie di soggetti che non hanno un grande potere di spesa e che dunque cercano sistemazioni in linea con il loro reddito.

Ma anche i professionisti che per lavoro si trasferiscono in un'altra città temporaneamente sono soliti scegliere una simile soluzione abitativa. Costa meno e non occorre rinunciare a tutti i comfort ai quali sono abituati. In questo articolo vi mostreremo una trasformazione totale di un piccolo monolocale semi abbandonato che – dopo un completo restyling – si presenta ora come un bellissimo appartamentino, totalmente rinnovato, moderno, vivibile e confortevole.