Un Vecchio Fienile Diventa una Casa Meravigliosa

Nell'architettura è molto importante preservare il carattere delle case o degli edifici che comunichi qualcosa del tempo storico in cui è stato creato, l'identità del periodo in cui è stato costruito che lo distingue dagli altri. Il progetto che vi presentiamo in questo articolo si trova in Olanda. Si tratta di una ristrutturazione sorprendente, il suo autore è lo studio di architetti olandesi Joep Van Os. Pensate che in origine la costruzione era una stalla. Poi gli architetti sono intervenuti con la trasformazione in edificio residenziale ricco di ampi spazi aperti.