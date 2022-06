Una casa di campagna diversa dal solito

Proviamo a pensare a come può essere una casa di campagna… come la immaginate? Benissimo, ora dimenticatelo, e lasciate spazio a ciò che stiamo per proporvi, un libro delle idee che ha come protagonista una deliziosa casa di campagna, la quale ci dimostrerà quanto siano grandi i preconcetto che abbiamo a riguardo. Il progetto è del francese Pierre Bernard, che ha saputo dotare di estremo fascino il suo lavoro, sia all’esterno che all’interno. Il look è decisamente moderno, perfetto per una famiglia numerosa ed esigente.

Signore e signori, ecco a voi la casa di campagna del XX secolo!!