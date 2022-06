Il piano cottura a 5 fuochi… per veri esperti!

Il piano cottura a 5 fuochi, come ogni altro piano deve essere scelto con cura e attenzione. I piani di cottura esistono in molte versioni e modelli. Negli ultimi anni si sono molto diffusi i piani di cottura a induzione, ma ci sono ancora i classici fornelli a gas, elettrici o anche in vetroceramica. Per cucinare bene è utile scegliere dei piani che facciano al caso vostro. Il piano ad induzione per esempio non produce fiamme e scalda la pentola attraverso un procedimento magnetico, il piano non scotta e scalda in tempi velocissimi. Il piano in vetroceramica invece funziona a corrente e scalda il piano che poi scalda la pentola, è molto facile da pulire ma è un pò caro. Il piano elettrico è ormai poco diffuso ma è comodo perché non serve l'allacciamento al gas. Il piano a gas è tra i più comuni e permette di regolare il calore, è un piano tradizionale.