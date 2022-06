Arredare lo studio con poco: 6 idee per la scrivania

Infine, se non abbiamo altra scelta che creare uno studio in una certa zona della casa, il meglio che possiamo fare è aprire la mente e guardare casa nostra con occhi nuovi. Davvero non c'è angolo che possiamo utilizzare per organizzare il nostro ufficio a casa? A volte ci sono luoghi che non hanno mai avuto abbastanza attenzione e con una nuova veste possono essere utilizzati per molte altre cose. Se guardiamo con attenzione ci sono angoli nascosti, spazi che sembrano inutili, ma sono in realtà in grado di risolvere la vita.

In questo loft ad esempio sono stati in grado di utilizzare uno spazio inclinato e stretto per sistemare l'arredo di un piccolo studio. La parete è stata tutta occupata da scaffali strategici e mensole, mentre il tavolo da lavoro, ospita al suo interno tutto il necessario per il lavoro: documenti, cartelle e libri.