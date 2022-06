Una casa piccola che ha tutto

Al di là dei pregi estetici, quello che conta in cucina è anche la funzionalità degli spazi di lavoro, in fondo si tratta pur sempre di un ambiente con uno scopo pratico. Il piano è piuttosto ampio e presenta alcuni piccoli tocchi di stile, come ad esempio l'installazione del lavello sotto top, che non fa vedere i bordi in rilievo. Di gran gusto anche le basi senza maniglie.