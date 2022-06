Un ambiente rustico? Ecco l'arredamento giusto

In molte case la cucina non è altro che uno status symbol, un agglomerato di elettrodomestici, di tecnologia, di mobili di design che forse non si useranno mai. Con questo stile d’arredamento, qui, è completamente diverso. La natura di questo ambiente mette voglia di cucinare e mettersi subito ai fornelli. La cucina, nella sua semplicità, ha personalità da vendere.