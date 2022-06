Come organizzare uno spazio piccolo ma funzionale

Organizzare un piccolo spazio in maniera funzionale richiede un'analisi attenta dell'ambiente, della sua disposizione architettonica, per individuare innanzitutto quali siano i volumi a disposizione e dove sia possibile intervenire per rendere la configurazione dell'ambiente efficace. E cioè sfruttando lo spazio limitato a disposizione. Come vedremo, le superfici delle pareti diventano decisive, perché permettono di organizzare l'ambiente con senza sovraccaricare le aree calpestabili, in modo che lo spazio risulti in ogni caso arioso.

Altro elemento decisivo è rappresentato dalla luce: si dovrà favorire la circolazione di quella naturale, integrandola con la presenza dove possibile di molteplici punti luce artificiali. La luminosità e l'ariosità dell'ambiente sono un obiettivo da tenere sempre presente. Perché uno spazio angusto e opprimente non potrà mai risultare confortevole né funzionale.

Quindi, le soluzioni che permettono di dividere senza chiudere lo spazio e quelle che permettono di salvare volumi a disposizione sono delle alleate preziose, così come quelle che privilegino l'essenziale, e cioè complementi di arredo che sappiano essere funzionali in ogni occasione e sintetizzino molteplici usi. Individuare le esigenze prioritarie dello spazio è perciò un'operazione assolutamente necessaria e prioritaria: come detto, una conoscenza precisa dello spazio a disposizione e delle sue destinazioni d'uso permetterà di approntare il miglior piano possibile per un suo utilizzo efficace. Vediamo come.