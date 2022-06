I Segreti di 5 Bagni Piccoli che Sembrano Molto più Grandi

In questo Libro delle Idee vedremo 5 bagni piccoli che sembrano più grandi di quello che sono in realtà, cercando di capire in che modo riescano a sfruttare il poco spazio a disposizione e a sembrare più spaziosi di quello che sono in realtà. Per valorizzare al meglio il proprio bagno, nonostante le dimensioni, sarà non solo importante gestire al meglio la distribuzione di sanitari e complementi d'arredo, ma anche sfruttare al meglio la possibilità di utilizzare utilizzare materiali dalle superfici riflettenti sulle pareti.

Le ceramiche a mosaico ne sono un esempio, che permettono altresì di creare movimento e profondità attraverso le geometrie e i motivi delle composizioni. Una disposizione attenta degli specchi, da questo punto di vista, potrà contribuire ad allargare in modo naturale l'ambiente. Stesso discorso può essere valido anche per il pavimento, la cui scomposizione attraverso l'uso di motivi geometrici può servire a moltiplicare i punti di fuga visivi. Se il bianco rimane inevitabilmente il colore principale nel caso dei sanitari, la sua presenza può essere alternata con colori nettamente a contrasto, un altro modo per creare un'impressione di maggiore ariosità.

L'illuminazione gioca, come sempre, un ruolo molto importante. La sua distribuzione uniforme, con una giusta alternanza tra luce naturale e punti luce artificiali, contribuisce alla creazione di un ambiente arioso, fluido e quindi più grande di quello che non sia. Andiamo allora a vederli insieme, questi 5 bagni piccoli che sembrano più grandi di quello che sono!