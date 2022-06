Esiste un arredamento tipicamente maschile?

Siete degli eterni ragazzi e in casa non può mancare il flipper o il calcio balilla? Ecco un oggetto che non potrà essere assente all'interno del vostro ambiente. Certo, per avere un complemento d'arredo del genere ci vuole prima di tutto spazio, ma noi siamo certi che anche in quaranta metri quadri, riuscirete a trovare un angolino per il vostro biliardino. Ovviamente il nostro consiglio spassionato, è quello di interpellare la signora di casa prima di sostituire il tavolo da pranzo con ciò che vedete ritratto nella foto. Sicuramente se avete figli maschi, potrete giocare sul fattore bambino per convincere vostra moglie, che una casa non è completa senza il biliardino.