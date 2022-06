homify 360°: una villa contemporanea in Giappone

Dobbiamo confessarvelo, abbiamo un debole per l'architettura contemporanea giapponese. Questa offre infatti progetti di case sia equilibrate e innovative, confortevoli e raffinate, sofisticate ma senza troppe pretese… Non ci sorprende che il Giappone sia il paese con il più alto numero di architetti iscritti all'albo, costringendo i progettisti ad eccellere e a cercare di offrire ai propri clienti modelli e tipologie di appartamenti e ville unici e personalizzati. Così progettare casa è l'occasione per spingere i limiti del design noto, arrivando a delle soluzioni che sfidano le regole e le convenzioni.

Ecco quindi perché siamo ancora una volta in Giappone per questo homify 360°. Più precisamente ci troviamo a Sayo, nella prefettura di Hyogo a circa due ore di città di Kyoto e Osaka, dove gli esperti dellostudio Den Nen Architecture (DNA) hanno costruito questa villa su più livelli per soddisfare le esigenze una giovane coppia. Scopriremo cosa c'è oltre le fotografie di questo articolo, un progetto che sa come sfruttare le limitazioni del sito per generare una soluzione abitativa tra le più interessanti in circolazione.