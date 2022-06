Oggetti originali per ambienti fuori dal comune

Come ultima fotografia vi presentiamo il lavoro della giovane designer Camilla Fucili. Si chiama Speech ed è un copritavolo che nasce da una riflessione, quella sul pasto, inteso come momento dove la socialità è al massimo e non unicamente come tempo per mangiare. Durante la cena, il pranzo o la colazione, le persone condividono le proprie storie, i racconti e i vari pensieri che le hanno attanagliate durante il corso della giornata o della notte. Speech, che in inglese significa discorso, è un insieme di parole e frasi raccolte all'interno della sua trama che pare un grande flusso di coscienza. Il panno è tagliato a laser, la particolarità sta nel modo nel quale le parole scendono ai lati del tavolo come gocce d'inchiostro.

