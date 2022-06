7 idee furbe per rinnovare casa con poco

Siamo in cerca di un'idea per regalare personalità al nostro terrazzo, o al nostro giardino, senza però spendere cifre eccessive? Ci basterà aggiungere qualche piccolo dettaglio di ispirazione etnica, come per esempio una lanterna in ferro battuto, piuttosto che un tavolino in stile marocchino o semplici stuoie in bamboo, per creare uno spazio ricco di suggestive atmosfere, come ci propone qui LELLA BADANO HOMESTAGER.

Eccoci arrivati al termine del nostro Libro delle Idee dedicato ai modi per rinnovare casa con poco: per altri utili spunti potremmo leggere anche ’6 idee low budget per arredare casa’.