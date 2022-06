7 cucine rustiche di cui vi innamorerete

L'essenza dello stile rustico sta nella ricerca dello spazio perfetto da dedicare all’incontro della famiglia. E quale spazio migliore se non la cucina? Questo stile evoca la nostalgia della vita di campagna, i ricordi della casa dei nonni dove il grande tavolo era sempre pieno di cibo, e sempre affollato di amici e familiari. Tenendo presente questo spirito, dovrete riservare la maggior parte dello spazio della zona giorno, alla cucina. Sfruttare al massimo gli angoli e la superficie delle pareti per collocare i mobili, vi consentirà di ricavare sufficientemente spazio per creare un accogliente nido, da condividere con i vostri cari e in cui godere del buon cibo!