Un Appartamento di 43 m² Sfruttato Fino all'Ultimo Centimetro

Il piccolo appartamento che presentiamo ha solo 43 m²!. Si distingue per la sua delicatezza e per una spiccata capacità di adottare strategie per l’uso intelligente degli spazi aggiunti alle preoccupazioni circa la funzionalità e la bellezza ha portato in un appartamento delicato e originale. Questo appartamento è particolarmente affascinante per i colori vivaci e le acute soluzioni progettuali adottate dallo studio Carolina Mendonça ProgettoArchitettura e Interior Ltda.

Come vedremo, le forme leggere, allegre e fresche sono i cardini di un’abitazione in cui gli spazi, sono scanditi attraverso una miscela di materiali leggeri come il vetro e superfici a specchio e una selezione di tonalità e cromatismi molto ben accostati con cui identificare ambienti sobri ed equilibrati. Il linguaggio minimalista di questa casa fornisce in modo quanto mai attuale risposte semplici alle esigenze abitative quotidiane.

Diamo quindi un’occhiata approfondita, lo amerete!