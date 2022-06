Semplice ma Incredibile: Questa Casa degli Anni '70 ti Sorprenderà!

Il muro, ripulito e restaurato per mostrare la trama in mattoni della costruzione originaria, ha meritato un’illuminazione speciale, integrata nel rivestimento dell’intonaco del soffitto. L'arredamento del salotto combina arredi contemporanei, come la cremagliera di legno laccato in bianco con mobili in legno rustico. Spicca un armadio d'epoca, che dialoga con le sedie e il pavimento in legno e dà un tocco di tradizione e personalità all'ambiente.