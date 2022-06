10 isole per la cucina per definire nuovi spazi

Un'isola per cucina in acciaio, essenziale. Quest'isola, nella sua minima struttura è perfetta. E' in grado di unificare la cucina con la sala da pranzo con estrema semplicità. L'acciaio si sposa benissimo con i materiali presenti nella stanza. I soffitti di legno con le travi, il pavimento in resina grigia e il mobile per cucina in acciaio, elemento che congiunge tutto. L'isola sembra uscita da una cucina professionale, ma in questo ambiente ha un impatto completamente diverso, bellissima. Perfetta in una casa di campagna così come in città.