7 idee per ampliare casa spendendo pochissimo

Una camera con doppia altezza è un’ottima opportunità per guadagnare una stanza in più in una casa. Vi basterà solo realizzare un nuovo solaio – magari come quello dell’immagine - con una struttura in ferro e l’impalcato il legno, studiare una comoda scala con gradini lignei che vi consenta l’accesso e il vostro nuovo ambiente sarà pronto per essere utilizzato come camera da letto o studio.