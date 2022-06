Una mansarda dagli interni favolosi

La cucina è una vera chicca: l'utilizzo di colori delicati ma vivaci e di materiali con finiture differenti ne fanno uno spazio davvero gradevole, perfetto dal punto di vista dell'equilibrio cromatico. Il legno chiaro prevale in tutta la casa, conferendo agli ambienti un'atmosfera accogliente e rilassante, e in cucina troviamo colori particolari, come il turchese per la parete di fondo, o il giallo acceso per il lampadario.