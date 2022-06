Una Mansarda più unica che rara a Bolzano

La zona giorno ha uno sviluppo particolare e molto interessante. L'irregolarità delle pareti è stata sfruttata a vantaggio dell'aspetto distributivo. Entrando, si viene accolti in una prima zona con degli scaffali in legno, accuratamente illuminata, poi la visuale si allarga e si viene invitati in sala da pranzo. La cucina risulta parzialmente nascosta.

Davvero originale il modo in cui è stata gestita l'illuminazione artificiale, con dei binari led collocati nel controsoffitto.