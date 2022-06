homify 360°: una casa di lusso sulla scogliera

Siete pronti a volare per almeno un giorno? Fare scalo probabilmente ad Abu Dhabi o a Dubai e poi continuare dritti verso Sydney? Bene, se la risposta è sì, allora non vi resta che mettervi seduti e viaggiare con noi fino nella terra dei canguri per ammirare lo stravagante progetto dello studio australiano Modscape.

Si chiama Cliff House ed è il disegno non ancora realizzato nella realtà, di un'abitazione veramente particolare. Si tratta infatti di una casa modulare a cinque piani che rimane ancorata per un lato ad una scogliera a picco sull'oceano. La dimora si trova ad essere una risposta teorica ai clienti che si sono interessati al tipo di lavoro che svolge Modscape Pty Ltd, lo studio specializzato che, oltre ad aver ideato Cliff House , si è sempre proposto al suo pubblico con progetti estremi, ma di grande pregio.

Le forme della casa sono ispirate a quelle degli scafi delle imbarcazioni e come queste ultime, essa si aggrappa alla scogliera come fosse la banchina, un'idea del tutto originale, perché anziché appoggiare sul terreno, i cinque moduli dell'abitazione vengono ancorati alla roccia, facendo sembrare sospesa nell'aria, la struttura. La casa è pertanto considerata come una naturale estensione della scogliera piuttosto che un'aggiunta all'interno del paesaggio, creando un collegamento assoluto con l'oceano. Come possiamo notare nelle fotografie qui sotto, il disegno sembra non rispettare le leggi della fisica, ma questo accadrebbe solamente se la casa fosse pensata come un unico blocco. Invece, grazie alle tecnologie di progettazione e prefabbricazione modulare, Modscape fornisce una serie di segmenti posti uno sopra all'altro e singolarmente ancorati alla roccia grazie a perni d'acciaio ultraresistenti.