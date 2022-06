La tecnologia e lo stile: l'illuminazione a LED

Oggi ci sentiamo ispirati, o sarebbe meglio dire illuminati, uno stato d’animo eccellente per poter parlare di design e luce. A distanza di oltre un secolo dall'invenzione di Thomas Edison (1878), abbiamo avuto profondi cambiamenti, sia tecnologici, sia negli stili di vita che di conseguenza hanno influenzato anche il nostro gusto. La storia del design incarna perfettamente questi due mutamenti spesso concomitanti, alle stregua della storia dell’arte che scandisce e annota vecchi e nuovi canoni di bellezza per la società coeva. Per quanto riguarda il design applicato all'illuminazione, possiamo dire che c’è stata un’innovazione tecnologica decisiva in questo campo: stiamo parlando dell'invenzione del LED nel 1962 ad opera di Nick Holonyak Jr.

Senza scendere nei particolari del suo rivoluzionario funzionamento, basti ricordare i vantaggi generali che hanno a che fare con una vita utile molto lunga – parliamo di 50,000 ore di un LED, rispetto le 1200 di una comune lampadina ad incandescenza -, quindi con un minor costo per la manutenzione e, non meno importante, un minor ingombro e volume. Tutto ciò ha condizionato non poco il mondo del design.

Oggi abbiamo raccolto il meglio dei prodotti dei nostri designer su homify, per presentarvi oggetti dalle forme più svariate, che consentono d’illuminare il vostro soggiorno, la vostra sala da pranzo o la camera da letto. Ecco fantastiche idee che mostrano stile, unicità ed eleganza.