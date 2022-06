Termostufe e stufe a pellet canalizzate : soluzioni pratiche e low cost!

L'inverno si avvicina e il vago ricordo del tepore di una fiamma inizia a farsi spazio tra i mille pensieri vacanzieri. L'immagine del corpo che sprofonda in una comoda poltrona, posizionata vicino alla nostra tanto amata fonte di calore, diviene ogni giorno più reale. Ma mettiamo da parte i nostalgici rituali che accompagnano la stagione invernale, e pensiamo a quale sia la soluzione più adatta nella lotta contro le basse temperature. Noi di homify siamo convinti che le stufe a pellet canalizzate e le termostufe si riveleranno degli ottimi e pratici alleati!

Con la stufa a pellet canalizzata è possibile riscaldare tutta la casa attraverso una serie di tubi che, partendo dal corpo centrale, trasportano il calore nelle varie stanze. Le tubazioni possono passare sotto il pavimento oppure, per evitare lavori invasivi, possono essere appoggiate contro la parete e coperte da rivestimenti in cartongesso. Per essere canalizzata la stufa a pellet deve essere dotata di più vie d'uscita per l'aria calda e di una potenza termica adeguata ai metri cubi di superficie da riscaldare. Le termostufe a pellet, al contrario, non implicano grandi lavori di installazione ma consentono di riscaldare un unico ambiente. Per i dati tecnici vi invitiamo a rivolgervi ai nostri esperti, di seguito potrete vedere alcuni esempi di termostufe e stufe a pellet canalizzate capaci di rendere qualsiasi casa un caldo ed accogliete nido, dove trovare rifugio. Lasciatevi ispirare dai differenti stili e materiali !