Una casa moderna dal calore inaspettato

Dalla strada si può ammirare una casa dall’eleganza sobria e coinvolgente. Il tutto sembra svilupparsi per lo più su di un solo piano, se non fosse per la finestra che sporge dal tetto e che ci preannuncia luoghi caldi, luminosi e soprattutto sconosciuti…

Dall’esterno la casa attira l’attenzione per la sua semplicità data dalla facciata bianca e i suoi rivestimenti in pietra e legno, che conferiscono al suo aspetto esteriore un tocco naturale e più consono all’ambiente che lo circonda. Il giardino è curato e raffinato… un ottimo biglietto da visita, non credete?