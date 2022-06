Rubiamo 5 trucchi di interior design a 5 appartamenti da favola

Ci sono periodi in cui gli impegni, le scadenze e una serie infinita di priorità e seccature assorbono ogni nostra energia e appiattiscono l’indole creativa che solo fino a qualche giorno prima – quando non serviva – sprizzavamo da ogni poro… Beh, capita a tutti di essere “a corto di idee”, in questo caso per sbloccare l’impasse dell’infertilità bisogna guardarsi intorno con attenzione e ricettività e, se nulla cambia, accettare l’idea di rubare qualche piccolo trucco di interior design con cui ravvivare gli ambienti della nostra casa… Magari era proprio di questo che avevamo bisogno per risvegliare la nostra creatività: aria nuova!