homify 360°: una villa di lusso tra Ferrari e design

Il giardino è diviso in tre zone: la piscina, la terrazza in legno teak e la zona relax. La piscina occupa la metà della larghezza dello spazio a disposizione. Per consentire una nuotata piacevole e rilassante, si è deciso di sfruttare lo spazio in lunghezza. La disponibilità di acqua dolce per questo impianto ha reso possibile la creazione di alcuni giochi d’acqua che sono anche degli elementi decorativi. Per facilitare l'ingresso nella piscina sono stati posizionati dei gradini nell'angolo a destra. Nella parte posteriore del giardino possiamo apprezzare una zona rialzata che invita a rilassarsi e che è delimitata da piante tropicali.