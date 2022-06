Come creare una camera da letto low budget ma originale

Siamo in cerca di idee per regalare una ventata di novità nostra camera da letto? Diamo un'occhiata in soffitta! Può sembrare un paradosso, ma spesso solai e cantine possono costituire un'insospettabile fonte di ispirazione per aggiungere un tocco di originalità alla casa. Potremmo per esempio prendere spunto da questa proposta dell'Arch. FRANCESCO CARDANO e scoprire che una scala a pioli può essere utilizzata come comodino, oltre che come pratico appendiabiti. Oppure che una vecchia trave, con l'aggiunta di qualche cuscino, può trasformarsi in una suggestiva testata. Non poniamo limiti alla nostra fantasia e divertiamoci a scoprire tanti modi nuovi e diversi per ridare vita al materiale di recupero!