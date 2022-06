Tetto in legno e panorama favoloso

Una buona progettazione è senza dubbio il miglior modo per trasformare gli ambienti, proprio come in questa cucina. Come possiamo ben vedere, lo spazio si compone di un ampio piano di lavoro, perfetto per le faccende quotidiane. Il centro della stanza è invece occupato da una grande isola che dona alla cucina uno spazio extra sia come piano di lavoro che come contenitore. L’organizzazione dello spazio risulta davvero molto funzionale e intuitiva. Il design segue uno schema rettangolare che vede come protagonisti mobili bianchi e un tradizionale top in marmo. Da non sottovalutare è la presenza del piano snack, prezioso per i pasti veloci o per intrattenersi con altre persone durante la preparazione dei pasti.