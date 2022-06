Come Sfruttare al Meglio lo Spazio nella Zona Giorno

L'equilibrio può rappresentare una delle chiavi per dare vita a una zona giorno confortevole. Equilibrio nella distribuzione dei complementi di arredo e degli spazi, alla ricerca delle combinazioni giuste tra esigenze differenti che in questa zona devono poter trovare risposte adeguate.

Esigenze che possono passare da quelle proprie al soggiorno, di relax e ospitalità, a quelle della sala da pranzo, dove l'elemento conviviale è comunque presente ma si deve sviluppare lungo vie diverse.

Per queste ragioni, la zona giorno dovrà essere capace di ospitare in maniera equilibrata il divano come la tavola, la poltrona ma anche la libreria. Per questo sarà bene pensare a una distribuzione che favorisca la fluidità e il collegamento, piuttosto che divisioni nette e chiusure. Con un tavolo rotondo si può, per esempio, rendere lo spazio scorrevole e fluido, ma anche una lunga tavola rettangolare può ritagliarsi uno spazio, individuando un'area precisa della zona giorno senza introdurre divisioni troppo nette o chiusure.

Il collegamento e l'apertura, quindi, e una scelta accurata dei complementi di arredo, una grande attenzione ai dettagli, possono permettere di ricavare angoli suggestivi e intimi all'interno di uno spazio in qui tutto deve contribuire alla costruzione di un'atmosfera rilassata, in cui lo spazio sia sfruttato al meglio, ma mai sovraccaricato.

In questo Libro delle Idee homify vi presenta spunti e ispirazioni per aiutarvi a sfruttare al meglio lo spazio della zona giorno. Non ci resta che iniziare. Seguiteci!