Come trovare l'armadio giusto per la propria camera da letto: consigli e costi

La scelta dell'armadio è fondamentale per definire la camera da letto in ogni senso. In termini spaziali, perché andranno ad occupare una parte rilevante dell'ambiente. In termini funzionali, perché al loro interno troveranno collocazione vestiti, biancheria, coperte, asciugamani. In termini estetici, perché il design dell'armadio caratterizzerà, informandolo, lo stile della camera da letto in generale. Le soluzioni per materiali e disegno sono quasi infinite. Un dato da tenere in primaria considerazione è certamente la qualità delle strutture, da cui dipende l'efficienza e la durata nel tempo. Non si tratta, infatti, di strutture da cambiare spesso, per cui è necessario scegliere con cura. Per quanto riguarda le strutture portanti, le migliori rimangono quelle in legno massello, solide e resistenti nel tempo. La scelta, poi, dipenderà dallo spazio a disposizione, di cui si dovranno conoscere con precisione non solo le misure, ma anche la disposizione delle fonti luminose principali, delle prese di corrente, di porte e finestre. In questo senso, anche le scelte estetiche, di colore e tonalità, avranno riflessi in termini di percezione dello spazio: colori chiari e vivaci, oltre al colpo d'occhio, servono ad allargare lo spazio. Molta attenzione andrà posta naturalmente al prezzo, da valutare anche per la qualità dei servizi di trasporto e montaggio e della puntualità. E allora non ci resta che vedere insieme i consigli che homify vi propone in questo Libro delle Idee per aiutarvi a scegliere l'armadio per la vostra camera da letto.