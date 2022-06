Le piante ornamentali per la tua casa

Le piante ornamentali vengono utilizzate per abbellire e rendere più confortevoli i vostri appartamenti, ma anche terrazzi e giardini. Le piante ornamentali possono essere coltivate sia in vaso, sia nel terreno e tutte richiedono delle cure particolari. Le piante che tenete di solito in appartamento hanno delle caratteristiche diverse da quelle che possono rimanere all'aperto, su un terrazzo o un balcone. In casa per esempio dovete fare attenzione alla temperatura, alle fonti di luce durante il giorno e se non sapete come fare è meglio chiedere al giardiniere che ve le ha vendute, oppure documentarvi su quel tipo di pianta, per sapere come trattarla. Anche per le piante che volete coltivare in giardino è bene sapere che tipo di clima tollerano, se sono stagionali o perenni, dove è meglio piantarle e quanta acqua hanno bisogno. Vediamo insieme alcune piante ornamentali per la vostra casa.