Villa Moderna per Chi Capisce l'Eleganza ad Imperia

La zona giorno è uno spazio che, pur nella sua eleganza – che ne fa l'ideale per ricevere ospiti – è estremamente accogliente e familiare. Grande importanza è data al soggiorno, che si sviluppa in un ampio divano beige e una poltrona color turchese di fronte ad una parete dedicata alla tv, accuratamente progettata. Lo schermo è posizionato su un pannello in legno retroilluminato, per garantire il massimo comfort visivo e numerosi dettagli, come il tappeto e gli splendidi vasi colorati completano questo spazio dedicato al relax familiare.