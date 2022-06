Un appartamento a Roma che ti conquisterà

Raramente capita di visitare interni con questo grado di cura, come questa casa al Gianicolo dello studio na3 che vi farà innamorare! Il team, nel procedere con la ristrutturazione di un immobile esistente di circa 250 mq, ha studiato il progetto soprattutto in sezione, oltre che ovviamente in pianta. Questo è evidente dal piacevole dinamismo a livello volumetrico che si percepisce osservando le fotografie degli interni. La casa, già di per sé, presentava 6 livelli di quote, ne è stato aggiunto un settimo.

Non ci resta che andare a fare un giro in questa splendida residenza!