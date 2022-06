Ristrutturazione Appartamento di 90 mq Moderno e Accogliente

Qual è la grandezza minima per un appartamento comodo? Una giovane coppia potrebbe farsi bastare 50 mq, dipende logicamente da come è strutturato l’appartamento. Queste dimensioni vanno sotto il concetto di “casa accogliente”, che poi non è in realtà una bugia utilizzata per giustificare un’abitazione minuscola, perché in fondo con le giuste decorazioni si può creare davvero la giusta atmosfera. In previsione di un bambino, 50 mq non bastano più, per stare comodi almeno 70 mq sono necessari. Una famiglia di 4 elementi potrebbe invece sentirsi a proprio agio in un appartamento di 90 mq che è proprio la grandezza del progetto che stiamo per vedere. L’appartamento ristrutturato di oggi ha visto all'opera BL Design e Arquitectura de Interiores.