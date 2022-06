homify 360°: l'architettura e il design di una casa moderna

Oggi, Kika, Xisco e i loro cinque figli ci hanno dato il permesso di fare un giro nella loro splendida casa. Siamo a Palma di Maiorca per osservare da vicino questa abitazione particolare. Questo progetto è un grande lavoro di architettura di pura bellezza: la sua composizione asimmetrica rende questa residenza davvero speciale. Se l’esterno è sopra le righe, gli interni non hanno meno sorprese, con forme poco comuni, colori vivaci e spazi studiati per essere fluidi e dinamici. Ma vogliamo lasciar parlare le immagini.

Per completare questa introduzione vogliamo citare i progettisti: è lo studio di architettura Duch-Pizá Architects che ha ideato questa abitazione contemporanea. La loro sede si trova proprio a Palma di Maiorca e occupa un edificio rurale molto antico, all'interno di un quartiere del centro storico dell’isola. Lo studio è formato da un team specializzato in molti campi che ha accumulato una grande esperienza in opere che vanno dal pubblico al privato. Questo è un grande punto di forza in quanto la squadra di Duch-Pizá Architects è completamente in grado di gestire un progetto a 360° gradi, dall'impostazione dei lavori, fino al termine degli stessi. Ma affrettiamoci a guardare questa casa speciale.