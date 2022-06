80 mq pieni di meraviglia a Milano

Impossibile descrivere l'eleganza, la raffinatezza e la ricercatezza di questi interni! Riuscirei tranquillamente a immaginarmi di prendere un tè con i macarons in compagnia di illustri personaggi in abito elegante, non so, mi sembra di vederci la Audrey Hepburn di My Fair Lady, mentre conversa con la madre del professor Higgins, a cambiamento avvenuto. Non è facile intervenire in un contesto del genere, ma il progetto è stato affrontato con la massima cura dei dettagli, con grande personalità e con un occhio romantico al passato.