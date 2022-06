Anche le candele sono oggetti di design

Le persone non sono fatte allo stesso modo e, per fortuna, ognuno di noi ha gusti e pareri diversi su tutto. Questo articolo è dedicato a chi ha problemi a passare troppo tempo in ambienti, dove l'illuminazione artificiale è troppo forte. Questo articolo è anche dedicato ai romantici, alle donne e a chi ama la luce tremolante delle candele che illumina timidamente gli ambienti. Questo articolo è dedicato a chi ama la musica jazz, il soul, l'ambient e la chill out. Questo articolo lo dedichiamo un po' a tutte quelle persone, che ritengono che terminare la giornata immersi nell'acqua della vasca da bagno con un bicchiere di vino bianco, tanta schiuma, candele accese e il sound preferito in sottofondo, sia perfetto. Questo articolo lo dedichiamo anche a chi almeno una volta nella vita, ha preparato una cenetta coi fiocchi al partner e ha fatto l'amore a lume di candela fino a che la cera non si è consumata tutta.

Immaginiamo avrete capito che l'intenzione di oggi è quella di parlarvi delle candele e di come questi piccoli oggetti, siano diventati veri e propri complementi d'arredo, non potendo mancare all'interno di una casa. Cinque esempi per soddisfare cinque gusti differenti, quale sarà la vostra preferita?