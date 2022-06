10 tipi di scale da interni!

Se avete una villetta o un appartamento a due o più piani, degli elementi che dovete scegliere con cura e con attenzione sono le scale da interni. Le scale, infatti, occuperanno una vasta zona della vostra casa e saranno molto visibili, per questo motivo dovete scegliere delle scale da interni che si adattino sia alla forma della stanza in cui le collocherete sia, soprattutto, allo stile della vostra casa. Spesso non si pensa all'importanza delle scale perché si comprano case con già le scale da interni presenti; nel momento in cui, però, si decide di ristrutturare o, per motivi di sicurezza, si è costretti a ricostruire questo elemento della casa, allora ci si rende conto della grande varietà di scale da interni esistenti e di come sia difficile scegliere quelle più adatte alla nostra casa. Talvolta a scegliere è la morfologia della stanza, che impone un determinato tipo di scale, altre volte invece si ha una maggiore libertà di movimento e si può scegliere la scala da interni seguendo i propri gusti. In questo articolo vogliamo proporvi dieci tipi di scale da interni, in modo da mostrarvi un inventario abbastanza accurato ed esteso di tutte le tipologie di scale da interni esistenti.