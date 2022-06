Un sogno moderno sul lago di Como

Questa villa degli anni Settanta, egregiamente ristrutturata dallo studio ARKHAM PROJECT, non soltanto gode di un'ottima posizione, ma ha anche degli interni semplicemente spettacolari! Si trova niente meno che sul lago di Como, un'area meravigliosa, dove poter godere di panorami mozzafiato, oltre che di tranquillità e quiete. La villa ha anche una piscina privata, per permettere ai suoi abitanti di farsi un bel bagno con la vista delle montagne, anche senza essere disturbati dalla presenza di altre persone. Le varie funzioni sono organizzate in fasce: una fascia comprende il soggiorno e gli spazi dedicati al movimento, una l'ingresso, la zona pranzo e la zona biliardo e accesso alla piscina e infine c'è la fascia dedicata allo stivaggio e alle attrezzature, che comprende la cucina, con i suoi spazi di servizio e il guardaroba. Al primo piano troviamo la zona notte e l'ufficio, mentre in mansarda le camere per gli ospiti. Tutto è studiato per garantire una miglior qualità degli spazi possibile, anche la scelta delle luci, incassate per esaltare la linearità dello spazio, è il frutto di un attento studio. estrema attenzione è stata posta anche nella scelta dei materiali e nelle giunzioni, tutte a spigolo vivo, che denotano una forte coerenza dal punto di vista compositivo.