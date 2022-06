Una casa di paglia!

Ebbene no, non vi è alcun errore in ciò che avete appena letto, la casa a cui si fa riferimento nel titolo di questo libro delle idee è proprio fatta di paglia! Non è uno scherzo, bensì una novità in fatto di bioedilizia! Più che novità, in realtà si tratta di un ritorno alle origini, alla semplicità dei materiali e al loro impiego.

Nata negli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento, in seguito all’invenzione della macchina imballatrice, questa tecnica fu sperimentata per la costruzione delle case del Nebraska ad opera dei colonizzatori. Con l’avvento del boom economico e l’utilizzo massiccio del cemento, questa tecnica è stata dimenticata. Oggi, invece, sta nuovamente prendendo piede, e questo grazie ai suoi innumerevoli vantaggi. In realtà, come ben sappiamo, uno dei tre porcellini ci era già arrivato, solo che la sua tecnica non era ben affinata e così ebbe la peggio. Scherzi a parte, sembra incredibile ma le attuali costruzioni in paglia non sono infiammabili! Ciò che le conferisce questa proprietà è l’utilizzo delle balle e non della paglia sciolta. Le prime infatti, essendo pressate, contengono una bassa percentuale di ossigeno il che ne impedisce di farle andare letteralmente in fumo!

Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo dunque questo mondo di paglia, attraverso il progetto firmato Archética.